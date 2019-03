Progetto Porto Palermo da 5 mld

(ANSA) - PALERMO, 13 MAR - Tre rappresentanti di un fondo d'investimento di Shangai hanno incontrato nei giorni scorsi i vertici di Eurispes per prendere visione del progetto, già presentato in alcune missioni internazionali in Cina, che prevede la realizzazione di una mega piattaforma marittima per il trasporto merci a Palermo, un'operazione da 5 miliardi di euro che trasformerebbe il porto nel più grande hub d'Europa e strategico soprattutto per i traffici tra l'Asia e la sponda sud del Mediterraneo. Adesso si guarda con attenzione alla visita a Palermo del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, che sarà in città il 23 marzo con al seguito una folta delegazione di manager e uomini d'affari. Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma sul mare di 200 ettari per consentire alle grandi navi merci di movimentare un volume di circa 16 milioni di container all'anno a fronte dei 10mila attuali, superando per quantità il porto di Rotterdam. il progetto darebbe lavoro a 453 mila persone, tra diretto e indotto.