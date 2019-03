Commercialista ferito a Palermo,indagini su minacce ricevute

(ANSA) - PALERMO, 13 MAR - Alfonso Fantauzzo, 62 anni, il commercialista ferito con colpi di pistola alla gamba ieri sera in via Lo Bianco a Palermo, collabora con alcuni Caf. In passato ha denunciato anche alcune minacce subite da clienti che adesso sono passate al vaglio dei carabinieri. Secondo il racconto del commercialista che si trova ricoverato nel reparto di ortopedia nell'ospedale Villa Sofia, a sparare sarebbe stato un uomo con il volto coperto da un casco da moto. Un solo colpo di una pistola calibro 7,65 che lo avrebbe ferito di striscio.

Fantauzzo soccorso dai passanti che hanno sentito solo i colpi di pistola è stato portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Villa Sofia. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza per cercare di risalire all'autore del ferimento.(ANSA).