Maltempo: nevica a Enna, Eolie isolate

(ANSA) - TROINA (ENNA), 12 MAR - Nevica nell'Ennese dove le temperature sono precipitate e riportato l'inverno. A Troina, completamente imbiancata, il Comune ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido. Imbiancata anche Enna che stamani si è svegliata sotto un manto di neve che però non ha creato problemi alla circolazione. Un forte vento imperversa sulle Eolie e le sette isole dell'Arcipelago sono isolate. Le raffiche, provenienti da ovest-nord-ovest, hanno raggiunto anche i 60 chilometri orari spazzando alberi, antenne e scoperchiando tettoie, soprattutto nelle zone più alte. Il mare molto mosso (forza 6-7) da ieri pomeriggio non permette ad aliscafi e traghetti di viaggiare.

Nella rada di Lipari si sono rifugiati due navi cisterne e due mercantili. Disagi anche nel palermitano, con diversi interventi dei vigili del fuoco per alberi divelti e cartelloni pubblicitari abbattuti. Ritardi si registrano anche nei collegamenti marittimi.