8 marzo: incontri al Salinas di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 8 MAR - Il Museo Archeologico di Palermo è uno degli Istituti dei beni culturali con più lunga direzione al femminile: dal 1939 venne affidato a Iole Bovio Marconi e, dopo il lungo periodo gestito da Vincenzo Tusa (1963-1985), la responsabilità dell'Istituto passò per oltre un trentennio, e ancora oggi lo è, nelle mani di direttori donne: Carmela Angela Di Stefano, Rosalia Camerata Scovazzo, Giuseppina Favara, Agata Villa, Francesca Spatafora.

In occasione dell'8 marzo, anche per sottolineare tale peculiarità, il Salinas, insieme a Coopculture, ha deciso di organizzare un incontro a più voci per offrire un'approfondita riflessione sulle conquiste sociali e lavorative che le donne hanno ottenuto anche nel campo dell'archeologia e degli studi umanistici, mettendo a fuoco le difficoltà e le discriminazioni di genere ma anche, in positivo, gli spazi conquistati.

Nel pomeriggio i lavori saranno aperti alle 15.30 con "L'archeologia delle donne in Italia dal XX secolo al Futuro" e continueranno domattina.