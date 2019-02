Renzi, primarie Pd? No accordi con M5s

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - "Vinca il migliore: hanno detto tutti che non faranno accordi col M5s e non torneremo al passato, al Pds". Così l'ex premier Matteo Renzi a Palermo.

"Rivendico di avere detto di no al M5s che avrebbe distrutto il Pd e avrebbe procurato un bipolarismo di cialtroni e incompetenti, col M5s leader della sinistra", ha aggiunto. Renzi è nella libreria Feltrinelli per presentare il suo libro.

Davanti alla libreria c'è uno spiegamento di polizia, carabinieri e vigili urbani. Qualche minuto di tensione si è vissuto quando un uomo ha cominciato a polemizzare con i simpatizzanti di Renzi rimasti fuori dalla libreria parlando dei "disastri" dell'ex premier quando era al governo.