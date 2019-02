Foschi, al Palermo non servono collette

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - "Il risveglio della città mi ha riempito di gioia e sono felice del grande interessamento attorno alla nostra squadra, non abbiamo la necessità di portare avanti delle collette per il pagamento dei prossimi stipendi.

Siamo il Palermo e il nostro è un palcoscenico serio". Lo afferma in una nota il presidente del Palermo Rino Foschi per sottolineare che la società "sta uscendo da un momento di difficoltà, ha due gruppi seri che trattano l'acquisto del club e non ha bisogno di collette per pagare gli stipendi a marzo".

"Siamo riusciti a lasciarci alle spalle un periodo di difficoltà - prosegue - prelevando le quote societarie dal gruppo inglese e vendendo spazi pubblicitari alla famiglia Mirri: da professionisti del settore e amanti del Palermo ha portato avanti un'ottima operazione. Inoltre, ci sarebbero pronti due gruppi molto importanti disposti a dare un futuro roseo al club rosanero".