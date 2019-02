Rifiuti, ancora cumuli e strade sporche

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - Ancora cumuli di rifiuti nelle zone dove vige la raccolta differenziata a Palermo. In centro, a piazza Florio, via Michele Miraglia via Ammiraglio Gravina - dove il marciapiede è impercorribile - vi sono decine di sacchi d'immondizia, che giacciono da giorni mentre le strade non vengono spazzate.

La situazione è così in tanti punti della città dove gli spazzini non si vedono da settimane. I cestini dei rifuti, in centro come in periferia, traboccano e per terra cadono i sacchetti biodegradabili con le feci dei cani.(ANSA).