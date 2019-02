'Futura' di Pacini in mostra a Catania

(ANSA) - CATANIA, 18 FEB - Catania si appresta ad ospitare 'Futura', mostra personale del toscano Lorenzo Pacini a cura di Aurelia Nicolosi. Dal prossimo 2 marzo alla galleria KArt unconventional place saranno esposte opere dell''operaio della fabbrica del dissenso' che idea e realizza opere pittoriche, scultoree e installazioni che ribaltano il sentire comune dell'immaginario collettivo attraverso accostamenti originali, dissacranti. Si pensi ai suoi lavori in cui ci sono aerei che roteano nell'aria per finire distrutti dalle loro stesse bombe; ancore improbabili, immaginate per garantire approdi sicuri; campi di calcio dove 'soldatini', pronti alla battaglia, sostituiscono i giocatori in movimento; greggi di pecore dirette verso un centro effimero, quasi inesistente.