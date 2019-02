Diciotti: Fonti 5S,se ok giudici è crisi

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Se dovesse passare l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini è molto probabile una crisi di governo. E' quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau per il caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di governo M5S, registrando in queste ore "preoccupazione" sulla vicenda.