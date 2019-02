Ritratto gentiluomo restaurato a Catania

(ANSA) - CATANIA, 15 FEB - Sono terminati i lavori di restauro del 'Ritratto di gentiluomo', un olio su tavola della fine del Cinquecento attribuito a El Greco, esposto al museo civico Castello Ursino di Catania. Alla riconsegna dell'opera era presente anche l'assessore comunale alla Cultura, Barbara Mirabella. Il recupero dell'opera d'arte è stato finanziato grazie a Opera tua, il progetto di Coop Alleanza 3.0 che per il 2018 ha investito complessivamente 150mila euro. Il 'Ritratto di gentiluomo' è un olio su tavola della Collezione Benedettini datato 1570 circa e attribuito a Domenikos Theotokopoulos detto "El Greco", una delle figure più importanti del tardo Rinascimento spagnolo. "Ringrazio Coop Alleanza 3.0 per questa encomiabile iniziativa - ha affermato l'assessore Mirabella.- che ha permesso di recuperare un dipinto tra i più rappresentativi e apprezzati della prestigiosa collezione del Castello Ursino: un'occasione in più per visitare il museo".