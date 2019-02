Motocross: Cairoli brilla a Mantova

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - E' bastato un terzo posto nella classe Mx1 ad Antonio Cairoli, su Ktm, per aggiudicarsi a Mantova gli Internazionali d'Italia di motocross. Nella terza e decisiva prova disputatasi sullo sterrato Nuvolari, il pluricampione del mondo è stato preceduto, in Mx1, da Gajeser (Honda), brillante vincitore su Febvre (Yamaha); il terzo posto gli è bastato però per confermare il primo posto nella classifica assoluta che già deteneva dopo le due prove disputate nelle scorse settimane.

Cairoli ha vinto anche nella gara del Supercampione, che metteva in pista i migliori piloti della Mx1 e della Mx2, bruciano Nigl su Ktm. In Mx2 successo di Prado su Ktm , mentre nella 125 Miot (Yamaha) si è laureato campione 2019.