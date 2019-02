Quota 100, in Sicilia 2.961 domande

(ANSA) - PALERMO, 6 FEB - Sono 2.961 le domande di pensione a quota 100 presentate finora all'Inps in Sicilia: il dato, aggiornato alle 19 di ieri, è comunicato dall'Istituto di previdenza. Il numero maggiore nella provincia di Palermo, con 747 istanze. Seguono Catania (659), Messina (415), Agrigento (252), Trapani (249), Siracusa (221), Enna (141), Caltanissetta (140) e Ragusa (137). In totale l'incidenza delle domande in Sicilia è pari a oltre il 10% del totale nazionale.