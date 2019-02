Musica: Carmen Sottile al Brass per Play Piano Play

(ANSA) - PALERMO, 6 FEB - Continua la rassegna della Fondazione the Brass Group "Play Piano Play", dedicata allo strumento principe ed ai suoi interpreti ed esecutori dell'Isola, che riprende il titolo di un famoso album dell'artista Erroll Garner. Per le "Musiche del nostro tempo", giovedì 7 febbraio alle ore 21.00 al Real Teatro Santa Cecilia, si esibirà in un'area, ben rappresentata dalle pagine di Ravel, la giovanissima Carmen Sottile che già tre anni fa vinceva il primo premio del prestigioso Grand Prize Virtuoso International Competition, esibendosi anche alla Royal Albert Hall di Londra.

Carmen Sottile, appena 15 anni, è iscritta al Triennio Accademico di pianoforte al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo sotto la guida di Antonio Sottile. Si e' gia' esibita in numerose citta' italiane, in Francia, Inghilterra, Germania, Ungheria e States. Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali per giovani pianisti. (ANSA).