Libri: Pizza, quanto ne sai veramente

(ANSA) - CATANIA, 6 FEB - Un vademecum 'anti-fregature' per sfatare sette principali falsi miti frutto di un "marketing di bassa lega", di "giornalismo d'accatto", di "luoghi comuni" e di "frasi fatte". E' 'Pizza, quanto ne sai veramente?', libro di Marco Celeschi edito da Bonfirraro. Architetto, catapultato nel mondo della ristorazione dopo aver ristrutturato la casa di campagna dei nonni per farla diventare un agriturismo, nel 2015, Celeschi apre a Catania la sua prima pizzeria, La Corte dei medici. Racconta la sua esperienza con "l'intento di denunciare, informare e sgonfiare certe bolle alimentari che hanno rovinato il mercato e terrorizzato i consumatori". E cita: la farina doppio zero è veleno; la pizza fa ingrassare; alla ricerca dell'ingrediente magico: pizze nere, paste super-proteiche e altre patacche; il lievito madre contro il lievito di birra; i grani antichi sono i migliori; l'ideologia del km zero; la pizza e gli alimenti cotti ad alte temperature provocano il cancro.