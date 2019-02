Omicidio a Catania, ucciso 80enne

(ANSA) - CATANIA, 03 FEB - Il corpo di un uomo di 80 anni ucciso utilizzando un corpo contundente è stato trovato in strada, in via Sardegna 15, a Catania. Secondo i primi rilievi della polizia l'anziano potrebbe essere stato assassinato in un altro posto rispetto al luogo del ritrovamento del cadavere.

Indaga la squadra mobile della Questura che sta svolgendo accertamenti sulla sfera personale dell'uomo. Sull'omicidio ha aperto un'inchiesta la Procura. (ANSA).