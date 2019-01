Calcio: Palermo, Foschi licenziato

Il presidente del Palermo, Clive Richardson, annuncia - con un messaggio inviato alla redazione di ForzaPalermo.it - che l'amministratore delegato rosanero Emanuele Facile ha deciso di licenziare il responsabile dell'area tecnica Rino Foschi. Richardson, inoltre, ha comunicato di aver rinunciato alla carica di presidente del Palermo.

"Foschi è stato licenziato da Emanuele Facile - si legge nella nota - Sport Capital Group ha in programma altre acquisizioni e devo concentrarmi su di esse. Emanuele Facile vuole gestire il Palermo e prendere le decisioni, quindi è stato facile per me mettermi da parte e concentrarmi sui nostri piani operativi in Spagna e Inghilterra".