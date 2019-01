Travolto da mezzo, operaio muore

(ANSA) - PALERMO, 24 GEN - Un uomo di 64 anni, Antonio Puleo, di Bagheria (Palermo), è morto in un incidente sul lavoro a Santa Flavia, in una piazzola dove si trattano rifiuti ingombranti, in via Vallone De Spuches, sulla strada provinciale 87. L'uomo è stato travolto da un mezzo meccanico. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'operaio.