Casellati in visita a palazzo Normanni a Palermo

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è arrivata in visita privata a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. Ad accoglierla il presidente del parlamento siciliano, Gianfranco Miccichè. Casellati visiterà la cappella palatina e le sale del palazzo inserito nel circuito arabo-normanno. Successivamente si recherà nel quartiere Danissini dove incontrerà il parroco fra Mauro Billetta della chiesa Sant'Agnese. E' questo il secondo giorno di visita a Palermo della presidente del Senato. Ieri, dopo avere deposto una corona davanti la stele di Capaci, dove furono assassinati il giudice Falcone, la moglie e la scorta, è andata in via d'Amelio, altro luogo della strage dove persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. infine in serata aveva assistito alla prima della Tourandot al teatro Massimo. (ANSA).