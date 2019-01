Cinema: progetto film cerca adesioni

(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - E' stato presentato nella sala convegni del Palazzo della Provincia il prologo del film "Redemption for a lost soul", nato da un'idea di Gaetano Scollo, Turi Occhipinti ed Emanuele Cavarra. Il prologo è stato girato a a Monterosso Almo agli inizi di settembre dal regista messicano Roberto Valdes per lanciare il progetto di adesione da parte dei Comuni e degli imprenditori locali per la produzione di questo lungometraggio tratto da una storia vera.