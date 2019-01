Operato direttore teatro Bellini

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - Il pianista catanese Francesco Nicolosi, che è direttore artistico nel teatro Bellini di Catania, è stato colpito da infarto durante il bis concesso alla fine del concerto tenuto ieri all'Accademia Filarmonica di Messina ma sta bene ed è "fuori pericolo", si legge in una nota dell'ufficio stampa. Avvertendo il malore, l'artista è stato costretto a concludere l'esibizione, nonostante le reiterate e calorose richieste di bis. Raggiunto il camerino, si è sentito momentaneamente meglio, ma il malessere ha preso il sopravvento.

La presenza di un cardiologo ha permesso di valutare correttamente i sintomi. Francesco Nicolosi è stato dunque portato nel pronto soccorso dell'ospedale Papardo a Messina, dove dai primi accertamenti è emersa la gravità della diagnosi: infarto. Nicolosi è stato operato d'urgenza per l'allargamento tramite stent di una coronaria. Nei prossimi giorni l'intervento verrà ripetuto per un'altra occlusione riscontrata.