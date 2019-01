Rapina in banca a Catania, 4 arresti

(ANSA) - CATANIA, 12 GEN - Quattro banditi che ieri pomeriggio hanno assaltato la filiale di via Giacomo Leopardi della Credem a Catania sono stati arrestati da agenti della squadra mobile e delle volanti della Questura. Sono Antonino Vinci, di 20 anni, Davide Junior Piacente, di 32, e Stefano Platania, di 22, bloccati all'interno dell'istituto di credito; e Mario Cici, di 21 anni, catturato all'esterno della banca e trovato con il bottino, 3.100 euro, in tasca. L'operazione era scattata dopo che la sala operativa della Questura ha diffuso una nota radio per segnalare la rapina in corso. Negli uffici, stranamente, nonostante le luci fossero ancora accese non si notava la presenza di alcun impiegato. Per l'insistenza degli agenti due persone si sono presentati alla porta blindata facendo segnale che nessuna rapina era in corso. La polizia si è fatta aprire lo stesso, ha fatto irruzione e arrestato tre rapinatori. Durante una ricerca nelle strada attigue ha poi catturato il quarto bandito. (ANSA).