Calcio: Palermo;gruppo imprenditori lancia offerta a inglesi

(ANSA) - PALERMO, 12 GEN - Un gruppo di imprenditori e professionisti palermitani ripropone l'azionariato popolare per sostenere la società 'Palermo Calcio' passata in mano agli inglesi. Già dallo scorso anno gli imprenditori, tutti legati fra di loro per la passione verso i colori rosanero, avevano manifestato la volontà all'ex proprietario del Palermo Maurizio Zamparini di stare vicini alla squadra attraverso un conferimento di un milione di euro nel capitale sociale per azioni di marketing e sponsorizzazioni. L'iniziativa non è mai stata portata a termine, anche se l'interesse è rimasto sempre vivo. Il gruppo, costituto da circa 40 appassionati imprenditori, dirigenti e professionisti, si è rifatto avanti con la nuova compagine societaria. "Visto il successo dell'iniziativa - afferma Alessandro Albanese, uno degli ideatori di questa forma di collaborazione con il Palermo - proporremo il versamento di due quote diversificate: sostenitore o simpatizzante. Quello che vogliamo dimostrare è la nostra vicinanza alla squadra, non siamo interessati ad azioni finanziarie, ma vogliamo spenderci e impegnarci per aiutare la squadra una volta sbarcata in serie A". Al momento sembra rimasto un filo di interlocuzione anche con il nuovo board societario. "Noi abbiamo manifestato la volontà di partecipare con azioni di marketing. Nel futuro non è detto che non si parli anche di entrare nel capitale sociale, ma al momento non se ne parla - conclude Albanese - perché non abbiamo abbastanza elementi per valutare. Voglio sottolineare infine che l'iniziativa è portata avanti da liberi imprenditori e professionisti. Non c'è - conclude Albanese - alcun coinvolgimento di Sicindustria, nemmeno in termini finanziari.

E' chiaro invece che l'associazione degli industriali, avendo fra gli i soci proprio la società Palermo calcio, non farà mai mancare il supporto". (ANSA).