Hotel des palmes ristruttura e licenzia

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - Il fondo Algebris Npl II annuncia l'avvio nel prossimo mese di febbraio della riqualificazione dell'edificio che ospita il Grand Hotel et Des Palmes, uno degli alberghi storici di Palermo. Contestualmente la proprietà annuncia "la chiusura dell'hotel e la cessazione dei rapporti di lavoro in essere". Preoccupazione tra i dipendenti, una trentina in tutto, perchè sono ancora in corso con i sindacati le procedure per gli eventuali riassorbimenti. L'operazione fa seguito al recente perfezionamento dell'acquisto della struttura da Acqua Marcia Turismo Srl in liquidazione e Amt Real Estate Spa, entrambe in concordato preventivo. "La realizzazione del progetto - si legge in una nota di Algebris - creerà nuove opportunità di lavoro e restituirà alla città di Palermo uno dei gioielli del suo patrimonio architettonico".