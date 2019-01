Cultura: centenario nascita Bruno Zevi, incontro a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - Il centenario della nascita di Bruno Zevi, architetto e urbanista tra i più noti in Italia oltre che protagonista di numerose battaglie politiche sul fronte dei diritti civili, verrà ricordato il 23 gennaio a Palermo alla Liberia Feltrinelli di via Cavour (ore 10). Nel corso di un incontro verrà presentato il libro curato da Antonietta Iolanda Lima "Bruno Zevi e la sua eresia necessaria" (Dario Flaccovio editore). Nel dibattito interverranno docenti universitari e studiosi come Michele Sbacchi, Michele Cometa, Thom Rankin, Piero Sartogo e Giovanni Francesco Tuzzolino.

