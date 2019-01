Ginostra avrà 100% fotovoltaico

(ANSA) - GINOSTRA (MESSINA), 8 GEN - Ginostra, piccolo villaggio di Stromboli, nelle Eolie, con 40 abitanti (metà dei quali tedeschi), sarà il primo borgo tra le isole minori italiane ad essere alimentato al 100% da fonti rinnovabili. Il progetto sarà finanziato da Enel Green Power che ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il sindaco del Comune di Lipari, Marco Giorgianni, da cui dipende la frazione di Stromboli.

La centralina sarà realizzata da Egp, società del gruppo Enel, e prevede un campo fotovoltaico da 170 kwp, un sistema di accumulo agli ioni di litio di capacità di 600 kwh e un sistema di stoccaggio e riconversione di idrogeno in energia elettrica di capacità netta pari a 1000 kwh. Attualmente nel villaggio delle Eolie l'energia elettrica viene prodotta da combustibili fossili che concorrono ad elevare il costo dell'elettrificazione dovuto in grossa parte alle operazioni di approvvigionamento del combustibile, che per le caratteristiche del luogo deve essere trasportato con l'elicottero.