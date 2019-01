Digos in ufficio anagrafe di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 GEN - Agenti della Digos si sono presentati questa mattina all'ufficio anagrafe del Comune di Palermo, dopo quanto affermato dal sindaco Leoluca Orlando sulla sospensione delle procedure previste dal decreto sicurezza e le direttive impartite al capo area Maurizio Pedicone. "Hanno chiesto - dicono gli impiegati - cosa accade sulla regolarizzazione delle posizione di un richiedente asilo e quali sono le procedure che stiamo seguendo". Ieri il capo area Maurizio Pedicone ha trasmesso all'ufficio anagrafe il documento del 21 dicembre scorso in cui in sindaco di Palermo dispone la sospensione delle procedure previste dal decreto sicurezza, documento, si legge nella nota del burocrate, "ricevuto da questo ufficio soltanto ieri (il 2 gennaio, ndr) alle 17.07".

Le prime dieci richieste di residenza da parte di extracomunitari, pervenute stamane, sono state rimandate a fine mese per l'esame dei documenti.