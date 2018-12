Musica: a Palermo torna 'Scelsiana'

(ANSA) - PALERMO, 23 DIC - A distanza di due anni torna Scelsiana, il festival dedicato al compositore Giacinto Scelsi, promosso dall'associazione culturale Accademia degli offuscati e con la direzione artistica di Aldo Brizzi: il 28 dicembre ai Cantieri culturali alla Zisa, un'intera giornata è dedicata al rivoluzionario musicista, di origini siciliane - la sua famiglia era di Collesano - considerato uno dei nomi di riferimento per la musica contemporanea. In questa occasione, alle 21 al cinema de Seta, sarà proiettato il film di Sebastiano d'Ayala Valva, "Il primo moto dell'immobile", dedicato a Scelsi, che nelle sue recenti proiezioni ai Festival cinematografici di Amsterdam e Torino ha ricevuto due importanti premi internazionali.

Scelsiana prende il via alle 17 al Cre.Zy Plus, con studiosi, il regista e i produttori che terranno un incontro sulla musica di Scelsi e sul film, e alle 18,30 vede l'inaugurazione della mostra di Luciano Martinis, "La palma di Scelsi", con una performance dal vivo del soprano Graa Reis.