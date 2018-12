De Seta-Fofi, dialogo filmato da C&M

(ANSA) - PALERMO, 20 DIC - Il 21 dicembre alle 10.30 sarà proiettato al Cinema di Seta di Palermo, ai Cantieri culturali alla Zisa, "Lo sguardo in ascolto", di Daniele Ciprì e Franco Maresco (1995, 43 minuti). Una conversazione fra Vittorio De Seta e Goffredo Fofi, moderata da Franco Maresco. Nei giorni della retrospettiva palermitana "Il cinema di Vittorio De Seta (18-26 ottobre 1995)", organizzata dalla Filmoteca regionale, viene registrata da Ciprì e Maresco questa lunga intervista tra il regista siciliano e Fofi. Come di consueto per la coppia di cineasti di Cinico tv, l'intervista non si pone particolari formalità: Fofi addirittura racconta di quanto poco apprezzasse i primi documentari di De Seta all'epoca della loro uscita.

Naturalmente la riverenza nei confronti dell'oggetto-soggetto della discussione traspare in ogni modo, così come - intelligentemente - C&M decidono di inserire di tanto in tanto alcune brevi sequenze tratte dai lavori di De Seta.