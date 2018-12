Accoltellato e auto compagna in fiamme

(ANSA) - PALERMO, 14 DIC - Un 44enne è stato ferito con alcune coltellate ieri sera in Fondo La Manna a Palermo in testa e al gomito. L'uomo ha cercato aiuto bussando ad alcune abitazioni. Gli agenti di polizia lo hanno trovato in via Anapo seguendo le tracce di sangue lasciate dalla vittima che ha precedenti di polizia. Contemporaneamente vigili del fuoco e carabinieri intervenivano nei pressi di Fondo La Manna dove veniva segnalata dai residenti un auto in fiamme. La vettura, dalle indagini della polizia, è risultata della compagna dell'uomo. Indagini sono in corso per accertare chi ha aggredito la vittima e il motivo dell'agguato. (ANSA).