Audizione a Cremona per violino del '600

(ANSA) - CATANIA, 12 DIC - Il prestigioso violino "Girolamo II Amati" di proprietà del Museo Civico Castello Ursino di Catania, attualmente esposto e in affidamento al Museo del Violino di Cremona, sabato prossimo sarà suonato da Edoardo Zosi nell'auditorium Giovanni Arvedi del museo. L'esecuzione è in programma alle 12. Il museo cremonese terrà sul prestigioso strumento una serie di eventi di studio e di indagini scientifiche. Lo strumento fa parte del patrimonio del Castello Ursino e proviene da una donazione da parte della famiglia catanese Zappalà. Il violino Amati, esposto di consueto nelle sale del Castello Ursino, è stato già a Cremona per un attento restauro curato dai famosi maestri liutai Carlson, Cacciatori e Neumann. Il "Girolamo II Amati" è un esempio delle produzioni che lasciò la bottega Amati negli anni appena precedenti la morte di Nicolò, avvenuta nel 1684. Lo strumento ha un'etichetta originale di Nicolò ma in esso è inequivocabile l'impronta di suo figlio Girolamo II, nato nel 1649.