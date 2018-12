Pignoramento monastero: sindaco, ci siamo sempre opposti

(ANSA) - FRAZZANO' (MESSINA), 10 DIC - "Noi ci siamo già opposti al pignoramento e ci siamo offerti più volte di pagare come Comune il debito all'avvocato Benevegna, che era di 3.900 euro, ma lui non ha mai voluto quantificare esattamente la cifra. Non comprendiamo il suo comportamento". A dirlo il sindaco di Frazzanò Gino Di Pane riferendosi al debito che l'amministrazione ha con un avvocato che ha portato quest'ultimo a pignorare vari beni del Comune tra i quali il monastero di Fragalà. "Abbiamo offerto al legale - prosegue il sindaco - varie transazioni e gli avevo anche detto che ero disponibile a fargli io stesso un assegno ma lui mi ha risposto che sarà il giudice a decidere. Noi siamo sicuri di essere nel giusto e non faremo mai mettere all'asta questo bene. Il Ctu il 15 dicembre deciderà cosa fare. Noi continueremo ad opporci e a fare denunce".

