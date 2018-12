Maltempo: pioggia tronchi a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - Ancora pioggia di rami e pezzi di tronco in viale delle Magnolie a Palermo con serio rischio per l'incolumità delle persone. Ieri, a causa del vento, si sono staccati rami dai grossi Ficus magnolioides. Un tronco di 7 kg è piombato sulla carreggiata da un'altezza di 10 metri. Gli allarmi dei cittadini - molte le scuole e gli asili nella zona - sono inascoltati. ''Lo sanno tutti - dice una donna - il comune, i condomini dove sorgono i Ficus e nessuno fa nulla. Se ci scappa il ferito o il morto nessuno potrà dire: non sapevo.

Basterebbe una bonifica delle chiome degli alberi ma da anni nessuno la fa''.(ANSA).