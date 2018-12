Istituito il parco di Villa del Casale

E' stato istituito il parco archeologico della Villa romana del Casale. Lo annuncia Legambiente che esprime soddisfazione e auspica "che la firma del decreto possa veramente far decollare il sito Unesco e con esso l'eccezionale patrimonio storico artistico della città di Piazza Armerina, a partire dal tanto atteso museo di palazzo Trigona". "Il decreto firmato dall'assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa - prosegue la nota di Legambiente - arriva a 21 anni di distanza dall'iscrizione della Villa Romana del Casale nel patrimonio Unesco e a 18 anni di distanza dalla legge regionale che prevedeva il sistema dei parchi archeologici di Sicilia". "L'istituzione tanto attesa del parco archeologico - dice Paola Di Vita, presidente del circolo Legambiente di Piazza Armerina - apre scenari ed opportunità nuove per la Villa, ma anche per la valorizzazione dell'eccezionale patrimonio architettonico ed artistico della città".