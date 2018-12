Raffineria Augusta: firma Esso-Sonatrach

(ANSA) - AUGUSTA (SIRACUSA), 01 DIC - Esso Italiana, società del Gruppo ExxonMobil, e Sonatrach Raffineria Italiana Srl, società posseduta dalla compagnia petrolifera di Stato algerina Sonatrach, hanno perfezionato l'accordo del maggio scorso per il trasferimento del ramo d'azienda costituito dalla raffineria di Augusta, dai depositi carburante di Augusta, Palermo e Napoli, e dai relativi oleodotti. Lo rendono noto le due società in una nota. Le società del Gruppo ExxonMobil hanno anche sottoscritto con Sonatrach diversi contratti pluriennali di natura tecnica, per la fornitura di prodotti petroliferi, attività operative e l'utilizzo dei depositi carburante di Augusta, Palermo e Napoli.

L'accordo non ha riflessi sulle stazioni di servizio a marchio Esso, sui clienti, distributors e grossisti carburanti e lubrificanti, né su altre attività del Gruppo ExxonMobil in Italia.