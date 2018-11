Migranti: a Pozzallo anche neonato

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 25 NOV - Tra gli sbarcati di stanotte nel porto di Pozzallo, anche una bimba di 15 giorni partorita in Libia, con ancora tracce di sangue sul corpicino e i segni del cordone ombelicale al collo. La madre, che ha raccontato di essere stata violentata durante la permanenza in un campo di detenzione libico, ha solo 19 anni e ha partorito da sola.

"Oggi questi visi sofferti di donne - commentano i volontari della Misercordia di Modica, intervenuti a Pozzallo per lo sbarco - ci ricordano di restare dalla parte delle donne vittime di violenza, qualunque sia il colore della loro pelle".