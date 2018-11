Mangiameli vince gara corso barman

La termitana Marcella Mangiameli, in arte Marcella May, con il suo "Vitaminica Frazen", si è aggiudicata la gara finale della terza edizione del corso Professione Barman, organizzato dall'Associazione Pubblici esercizi - Fipe e Confcommercio Palermo. Il corso si è svolto in Confcommercio di Palermo, dal 5 al 16 novembre e la conclusione con la classica "Cocktail Competition" e a seguire la premiazione nei locali del Mercato San Lorenzo. Marcella ha scelto il nome del cocktail, perché è un gioco di contrasti a 360°, grazie alla sua colorazione caldo fredda, bianca e rossa con sfumature rosate tipiche dei tramonti siculi e, nella consistenza, scardinando l'idea che il cocktail sia comunemente "liquido": Vitaminica infatti porta in sé un bagaglio di sperimentazione e ricerca frutto di anni d'esperienza. Secondi posti per Serena Cimino di Cefalù e Rosario Noto di Palermo, terzi classificati Riccardo Mulè di Sambuca di Sicilia e Gabriella Licata di Racalmuto.