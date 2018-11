Toninelli visita cantiere Rfi a Palermo

Il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli sta visitando il cantiere dell'anello ferroviario in via Amari a Palermo. I dirigenti di Rfi e Italferr stanno spiegando al ministro i tempi per la realizzazione dell'opera che si dovrebbe concludere nel 2021. Al momento è al 26%. Continua il tour del ministro in Sicilia.

Stamattina è andato nel Municipio di Porto Empedocle (Ag) dove ha incontrato il sindaco Ida Carmina. Poi si è spostato in provincia di Palermo, Vicari e Marineo.