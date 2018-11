Su furgone con 123 kg marijuana, arresto

(ANSA) - CATANIA, 20 NOV - Un uomo di 53 anni, Sebastiano Bonafede, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania perché sorpreso a trasportare 123,6 chilogrammi di marijuana a bordo di un furgone. La droga era contenuta in 12 sacchi di cellophane. L'automezzo è stato fermato per un controllo da agenti della squadra mobile del capoluogo etneo e del commissariato di Adrano. Bonafede, con precedenti specifici in reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.