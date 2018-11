Nessuna sospensione Ztl Palermo venerdì

(ANSA) - PALERMO, 20 NOV - "Verificata la non sussistenza di requisiti formali indispensabili, l'amministrazione comunale comunica che per il prossimo venerdì 23 novembre in occasione del cosiddetto 'Black Friday', non sarà sospesa la ZTL". Lo comunica una nota del Comune.

"Al fine di venire incontro alle necessità espresse dai commercianti e dalla VI Commissione consiliare, il sindaco Leoluca Orlando ha comunque chiesto all'AMAT di prevedere la validità giornaliera dei biglietti e potenziare il servizio per le aree commerciali della città", conclude della nota.