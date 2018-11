Senatore Connecticut nel Siracusano

Il senatore italoamericano dello Stato del Connecticut (USA) Paul Formica è tornato in visita nella sua città d'origine, Canicattini Bagni (Sr). Formica vive ad Hartford, dove numerosa è la presenza della comunità canicattinese che, anche attraverso la "Canicattinese Men's Society", mantiene legami con l'amministrazione e il Consiglio comunale del centro siciliano. Formica, accompagnato dalla moglie, dai quattro figli e dal genero, approfittando della vacanza siciliana, ha voluto visitare e far conoscere loro la città ed i luoghi d'origine della propria famiglia. Il nonno, Paolo Formica, nato a Canicattini Bagni nel 1900, all'età di 20 anni, emigrò, come tanti suoi compaesani, in America, per cercare fortuna nella Grande Mela.

Saputo della presenza del senatore in città, a fare gli onori di casa e a portare il saluto del sindaco Marilena Miceli e di tutta la comunità canicattinese, c'era l'assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo.