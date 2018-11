Morto in rogo appartamento a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 NOV - Un uomo è morto per un incendio divampato nel proprio appartamento, in via Giuseppe Giusti a Palermo. La vittima, Vincenzo Giaimo di 69 anni, è stata trovata carbonizzata. Le fiamme sono divampate al sesto e ultimo piano dello stabile. A trovare il corpo sono stati i vigili del fuoco.

Il palazzo è stato sgomberato e la casa è stata sequestrata. E' intervenuto anche personale della polizia e del 118. Ancora da chiarire le cause del rogo.