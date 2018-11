Picchiato a Palermo, trovato aggressore

E' stato identificato l'aggressore di Giovanni Caruso, malmenato domenica verso le 4.30 mentre tornava a casa dopo aver chiuso il pub che gestisce nel quartiere Borgo Vecchio a Palermo. Si tratta del commerciante palermitano di 30 anni Antonio Cannata che è stato denunciato per lesioni personali. Gli investigatori avevano diffuso il video del pestaggio, ripreso da alcune videocamere, per chiedere aiuto a eventuali testimoni o a chi potesse conoscere l'aggressore. La vittima aveva consolato una ragazza che piangeva sotto casa offrendole una sigaretta. Mentre i due parlavano è arrivato su un ciclomotore l'aggressore che è sceso dal motorino e ha picchiato a sangue Caruso. Poi ha fatto salire la donna sul ciclomotore e insieme sono andati via.

L'imprenditore, che ha denunciato e fatto condannare un gruppo di esattori del pizzo, aveva detto di essere stato aggredito da tre persone, versione che aveva fatto pensare a una vendetta mafiosa, poi esclusa grazie al video.