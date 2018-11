Tamponò per uccidere, condannato 14 anni

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - La Corte d'assise d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui la corte d'assise di Trapani condannò Salvatore Agatone, 52 anni, di Campobello di Mazara (Tp), a 14 anni e mezzo di carcere per omicidio. Agatone era alla guida dell'auto che la sera del 9 luglio 2015, a Mazara del Vallo, tamponò intenzionalmente una Fiat Panda sulla quale viaggiavano alcune persone con cui aveva litigato. A causa delle ferite riportate nel tamponamento, alcune ore dopo, morì Giovanbattista Lungaro, di 82 anni, di Mazara del Vallo. A quattro anni, invece, è stato condannato, per lesioni, il 42enne Andrea Managò, che era in auto con Agatone e che dopo il tamponamento accoltellò a una gamba e alle mani il 36enne Umberto La Barbera, che era alla guida della Panda. Dalla ricostruzione dei carabinieri emerse che quello che a prima vista poteva sembrare un incidente stradale sarebbe stato, invece, un impatto volutamente provocato da chi era alla guida dell'auto (Alfa 145) che stava dietro.