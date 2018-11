Nassiriya: Musumeci, pensiero a vittime

"Nel 15esimo anniversario della strage di Nassiriya, voglio rivolgere, a nome della comunità siciliana, un commosso pensiero alla memoria delle vittime di quel gravissimo attentato e di tutti coloro che hanno visto sacrificata la propria vita al servizio dell'Italia e della comunità internazionale". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Le terribili immagini di quel giorno - che provocò la morte di diciannove nostri connazionali, di cui dodici carabinieri, cinque militari e due civili, che partecipavano alla missione 'Antica Babilonia'- sono ancora impresse, - aggiunge - in maniera indelebile, nella nostra mente. Servitori dello Stato fino all'estremo sacrificio, che operavano con valore e generosità nelle più travagliate e rischiose regioni del mondo, caduti per difendere la pace, la democrazia, la Patria. Ricordarli è un dovere per tutti noi".

"Altissimo fu il tributo di sangue pagato dall'Isola. - afferma - Sette i siciliani caduti il 12 novembre 2003 in Iraq"