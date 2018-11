Efebo d'oro a Dario Albertini per Manuel

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - L'Efebo d'oro festeggia quest'anno a Palermo 40 anni di storia e il centro di ricerca per la narrativa e il cinema consegna a Dario Albertini il prestigioso Premio Speciale Opera Prima per il suo acclamato esordio MANUEL con la seguente motivazione "Manuel riesce ad essere per tanti di noi l'uomo che proviamo a immaginare il simbolo con cui dobbiamo fare i conti: quelli del nostro rapporto con la vita, con tutte le facce che ci ha mostrato e che ci mostrerà, con le tentazioni nuove e le sofferenze antiche, con la paura e il disagio per la strada che comunque dobbiamo percorrere, accompagnati dallo sguardo carico di domande di un bravissimo Andrea Lattanzi" Manuel è prodotto da BiBi Film e Timvision Production e distribuito da Tucker Film.