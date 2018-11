Fino a 2002 piana foce Milicia intatta

Fino al 2002 nella piana che costeggia il fiume Milicia e che arriva, dal lato sinistro del corso d'acqua, alla foce non c'erano costruzioni. La zona è un terreno spoglio o occupato da agrumi. La situazione orografica della contrada Dogali Cavallaro si evince da Google Earth. La casa abusiva dove sono morte nove persone sabato scorso a Casteldaccia non esisteva. Nel 2004 cominciano a notarsi alcune costruzioni abusive ed è dal 2007 che l'abusivismo in quella zona al lato del Milicia comincia a svilupparsi. Nel 2013 nel centro della piana compaiono alcune costruzioni prefabbricate.