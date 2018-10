Camusso, Governo vuole 'armare' Paese,

"Questo governo mette in discussione alcuni fondamenti democratici del nostro Paese, e ciò accade soprattutto attraverso i provvedimenti dei quali si parla di meno. Un esempio? Vogliono 'armare' l'Italia". Lo ha detto Susanna Camusso, segretario generale della Cgil intervenendo al congresso provinciale del sindacato, in corso a Palermo. "Immaginano uno scenario - ha aggiunto - nel quale ognuno ha un'arma in casa, pensiamo a cosa potrebbe accadere in relazione al femminicidio, o ai livelli di disuguaglianza crescente che portano a vedere il 'nemico' in chi ci sta accanto". "Ma anche le politiche fiscali aumenteranno le disuguaglianze - ha detto ancora Camusso - la Flat Tax va in questa direzione, allargherà i divari sociali".