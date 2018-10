Diciotti: Salvini, lasciatemi lavorare

"Incredibile, continua l'inchiesta su di me: sarei un sequestratore (rischio 15 anni di carcere) per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Ora l'indagine, partita da Agrigento, passerà da Palermo a Catania... Ma chiudetela qui e lasciatemi lavorare!". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando l'indicazione della procura di Catania come sede competente per l'inchiesta da parte del Tribunale dei ministri di Palermo.