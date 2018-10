Porto turistico Augusta, ordinanza per 7

La guardia di finanza di Siracusa, sta eseguendo due arresti domiciliari e 5 misure interdittive disposti dal Gip su richiesta della Procura nei confronti di 7 imprenditori.

In corso anche il sequestro di somme per circa 7,5 milioni di euro. L'operazione, denominata "xiphonia", avrebbe svelato un articolato sistema di false fatturazioni per il conseguimento di vantaggi fiscali e per l'ottenimento di finanziamenti pubblici destinati alla costruzione del porto turistico di Augusta. I reati ipotizzati sono: emissione e annotazione di fatture false, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita compensazione e associazione a delinquere. Contestata alle persone giuridiche interessate anche la responsabilità degli Enti da reato.