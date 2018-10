Pizzo per parcheggio, 3 arresti

(ANSA) - PALERMO, 12 OTT - Hanno chiesto il ''pizzo'' per lasciare parcheggiare l'auto a due giovani, un 28enne palermitano e un 30enne di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), in via Venezia a Palermo, e al rifiuto è scattato il pestaggio dei due malcapitati. Per estorsione aggravata in concorso i carabinieri hanno arrestato Nino Dolcemascolo, 58 anni, la figlia Debora, di 23, e il convivente di quest'ultima Ciro Taraschi, 28 anni, originario di Pozzuoli (Na). La notte scorsa i tre, dopo il ''no'' al pagamento della ''guardiania'', hanno preso a calci e pugni i due giovani che hanno riportato traumi e escoriazioni. Gli indagati sono stati rinchiusi nel carcere di Pagliarelli.